Nella notte tra l’1 e il 2 gennaio sono stati in tutto 55 i migranti sbarcati lungo le coste del sud Sardegna. Cinque gli arrivi complessivi dei quali l’ultimo in ordine di tempo si è registrato nella tarda serata di ieri nella zona di Monte Cogoni a Domus de Maria dove 12 uomini e una donna sono stati presi in consegna da polizia e carabinieri e trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir per la quarantena.

Gli altri sbarchi risalgono alla mattina dell'1 sulla spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna Arresi, e a Sant'Antioco. Un barchino era stato invece bloccato da una motovedetta della Guardia di finanza.

(Unioneonline/s.s.)

