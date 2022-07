È indagato per guida sotto l’influenza dell’alcol e in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti il 33enne denunciato a piede libero dai carabinieri del Radiomobile di Carbonia.

I militari hanno effettuato accertamenti a seguito dell’incidente provocato dall’uomo il 30 giugno scorso a Carbonia quando si era schiantato con il proprio mezzo contro una Ford Focus al cui volante si trovava una 36enne di Uta.

All’ospedale Sirai il 33enne era stato sottoposto agli esami dai quali era emerso un tasso alcolemico pari a 0.89 g/l, ed era risultato positivo alla cocaina.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

