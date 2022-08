Avrebbe compiuto 107 anni fra due settimane: è morta nella notte Maria Luigia Cossu, la più anziana nonnina di Carbonia con i suoi 106 anni. Era nata nel 1915 nel borgo agricolo di Cannas che si trova alla periferia est di Carbonia e che esisteva ben prima che nascesse la città del carbone.

Nonna Maria Luigia (così la chiamavano i parenti) aveva proprio assistito giorno dopo giorno all'edificazione del nuovo centro abitato a partire dal 1936-37. Ha avuto sette figli, dodici nipoti e dieci pronipoti. Tre anni fa era stata protagonista di un'iniziativa molto singolare: il cantautore Ron si era complimentato con lei e con un suo quasi coetaneo di Carbonia Emanuele Basciu (prossimo a compiere 104 anni fra un mese), dopo che aveva scoperto che i due centenari, nati nello stesso borgo, si erano persi di vista per un secolo e si erano tornati ad incontrare dopo quasi cento anni. È a Maria Luigia e a Emanuele (il quale oggi ha espresso cordoglio per la morte della sua amica d'infanzia) che il cantautore ha voluto dedicare la canzone vincitrice di Sanremo "Vorrei incontrarti fra cent'anni": un brano che sembrava davvero scritto su misura per Maria Luigia ed Emanuele.

Domani sera i funerali di Maria Luigia alla chiesa Gesù Divino Operario di via Mazzini.

