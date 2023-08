Lutto a Carbonia per la scomparsa di Loriana Pitzalis, ex assessora comunale alla Cultura e al Turismo, dal 2011 al 2016, nella Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Casti, e consigliera della provincia di Carbonia Iglesias dal 2010 al 2011. Aveva 66 anni.

Cordoglio è stato espresso sindaco Pietro Morittu e dalla sua giunta. «Loriana, nata a Carbonia l’11 marzo del 1957, ha avuto al suo attivo una lunga militanza politica nell’area di sinistra, in particolar modo, negli ultimi anni, nel partito di Sinistra, Ecologia e Libertà. Impegno politico che si è sempre coniugato con la professione di insegnante», si legge in una nota dell’amministrazione.

Laureata in Pedagogia, indirizzo socio psicologico, si è occupata di scrittura e consulenza editoriale. È stata consulente olistica e formatrice esperta in Mindfulness applicata, soprattutto in ambito scolastico e per la gestione della malattia.

«La ricordiamo con affetto e stima per le sue capacità amministrative, i suoi molteplici interessi culturali, ma soprattutto per la sua grande empatia, umanità e resilienza. Doti che sono state sempre la sua cifra caratteriale. Avvertiamo un enorme senso di vuoto per la scomparsa di Loriana ed esprimiamo il nostro cordoglio e la vicinanza alla famiglia», ha dichiarato Morittu.

