Al via la terza edizione della manifestazione “Chocomoments”, la grande festa del cioccolato artigianale.

Venerdì 10 e fino a domenica 12 febbraio, piazza Sella a Iglesias ospiterà la mostra mercato con gli stand dei produttori. Per l’occasione verrà inoltre allestita la “fabbrica del cioccolato” con le lezioni aperte al pubblico, dei laboratori dedicati ai bambini e il “cooking show”. Per sabato 11, alle ore 18:00 è prevista anche la realizzazione di una tavoletta di cioccolato da record, lunga 20 metri.

Per l’assessore alle attività produttive Ubaldo Scanu «Chocomoments rappresenta un’iniziativa in grado di far stare insieme adulti e bambini, nel clima di festa che caratterizza il Carnevale e San Valentino. Sarà inoltre l’occasione giusta per richiamare e accogliere i numerosi visitatori che in questa occasione, come accaduto nelle edizioni passate, sceglieranno di essere presenti in città».

