La piazzetta del civico mercato a Carbonia cambia volto e diventa ancora più gradevole. Lo si deve all'intervento che la So.Mi.CA., la società municipalizzata di servizi e manutenzioni del Comune, ha messo in atto per evitare il degrado del verde pubblico in piazza Mercato. È stato necessario a contrastare la crescita delle erbe infestanti.

Un’azione realizzata attraverso l’applicazione di appositi teli drenanti e cortecce legnose decorative, che consentono di prevenire e combattere le piante dannose per il verde, «riducendo in tal modo - spiega l'assessore al Decoro urbano Piero Porcu - i tempi e gli interventi di manutenzione a ciò connessi».

I lavori messi in campo sono importanti perché tutelano e valorizzano gli spazi verdi pubblici cittadini, garantendone la manutenzione e la piena fruizione. «Confidiamo - aggiunge l'amministratore - anche nel senso civico e nell’educazione ambientale della cittadinanza affinché ciascuno abbia rispetto e cura di questi spazi, in particolar modo per quanto attiene alla raccolta delle deiezioni canine».

