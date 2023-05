«Ricorda che la bellezza delle spiagge è soggettiva e ognuno potrebbe avere gusti diversi. Questa classifica si basa sulla mia opinione personale e su valutazioni comuni».

A “parlare” è Chat Gpt, l’intelligenza artificiale di ultima generazione, in risposta alla domanda: «Quali sono secondo te le 5 spiagge più belle della Sardegna?».

Precisazioni, doverose, a parte, ecco la top 5 dei luoghi più imperdibili dell’Isola per gli appassionati di mare e paesaggi incontaminati, secondo l’A.I., nel bene e nel male, con anche una descrizione, che trascriviamo senza cambiare nulla, per mostrare conoscenze ed eventuali limiti del “cervellone” di cui tanto si parla oggi.

1) Spiaggia della Pelosa, Stintino: Situata nella parte nord-occidentale della Sardegna, la Spiaggia della Pelosa è rinomata per le sue acque cristalline e la sabbia bianca come la neve. Il paesaggio è spettacolare, con la vista dell'isola dell'Asinara all'orizzonte. La spiaggia può essere affollata durante la stagione estiva, ma vale comunque la pena visitarla per la sua bellezza mozzafiato.

2) Cala Mariolu, Baunei: Questa piccola baia si trova nella regione dell'Ogliastra, sulla costa orientale della Sardegna. È famosa per le sue acque trasparenti e il fondale marino ricco di vita marina. Cala Mariolu è raggiungibile solo via mare o attraverso un percorso escursionistico impegnativo, il che la rende ancora più affascinante e incontaminata.

3) Spiaggia di Tuerredda, Chia: Situata nella regione del Sulcis, nel sud-ovest della Sardegna, la Spiaggia di Tuerredda è un vero gioiello. Le sue acque turchesi, il candore della sabbia e la cornice di colline verdi creano un'atmosfera incantevole. È una meta molto popolare tra i turisti, ma continua a mantenere la sua bellezza.

4) Spiaggia di Cala Goloritzé, Baunei: Anche questa spiaggia si trova nella regione dell'Ogliastra, ed è conosciuta per il suo caratteristico arco di roccia e il mare cristallino. La spiaggia è raggiungibile solo tramite un sentiero escursionistico piuttosto impegnativo, ma una volta arrivati, si viene ricompensati con uno spettacolo naturale straordinario.

5) Spiaggia di Cala Coticcio, Caprera (Arcipelago della Maddalena): Anche se tecnicamente non si trova nella Sardegna "continentale", non posso fare a meno di menzionare questa spiaggia. Situata nell'incantevole Arcipelago della Maddalena, la Spiaggia di Cala Coticcio è una meraviglia naturale con acque cristalline e una vista mozzafiato sull'arcipelago circostante. Per raggiungere la spiaggia è necessario un breve trekking, ma ne vale sicuramente la pena.

