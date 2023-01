Via alle domande per il Servizio Civile Universale nelle Acli e quelle del Sud Sardegna presentano i loro progetti in vari settori: ambiente, assistenza ai meno fortunati e agli anziani, integrazione, lotta alla dispersione scolastica, promozione sociale e culturale. 41 i posti disponibili per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, scadenza il 10 febbraio alle 14.

Ogni progetto ha la durata di 12 mesi, prevede un orario di servizio di 25 ore settimanali e un assegno di 444,30 euro mensili.

«Oggi, avere la possibilità di mettersi alla prova offrendo il proprio tempo e le proprie capacità per la collettività è un’opportunità molto importante – dice Giacomo Carta, presidente delle Acli di Cagliari –. Il Servizio Civile permette ai ragazzi di acquisire capacità direttamente spendibili a livello lavorativo e confrontarsi con un contratto che prevede diritti e doveri: dall’orario alle ferie, alla retribuzione. Anche per questo, come Acli, riteniamo il Servizio Civile fondamentale in una società come quella attuale, in cui i giovani approdano a un mondo del lavoro sempre più frammentato, non sempre consci dei propri obblighi ma neppure di ciò che è giusto pretendere dai datori di lavoro».

«Il Servizio Civile Universale è uno degli strumenti più importanti per le Acli provinciali di Cagliari - aggiunge Federica Sirigu, responsabile servizio civile Acli Cagliari -, non solo perché consente di portare avanti con maggior forza la nostra missione sul territorio, ma anche perché ci permette di rigenerare le nostre forze attraverso il coinvolgimento dei giovani che decidono di fare questa scelta di responsabilità e crescita: spesso infatti i nostri volontari rimangono nella nostra associazione e proseguono assieme a noi l’azione sul territorio».

Le Acli, per in formare i giovani sui progetti, hanno organizzato una serie di incontri di orientamento: il primo è in programma per mercoledì 18 gennaio a Cagliari, nella sede di viale Marconi 4, a partire dalle 18.

