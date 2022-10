3052 residenti ad Alghero percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza. Molti non sono in grado di lavorare, ma la maggior parte vorrebbe invece trovare un impiego stabile.

In questi giorni il Comune ha dato il via a una serie di progetti che, in questa fase, vedranno coinvolti una cinquantina di percettori del reddito, ma che in futuro impiegherà centinaia di cittadini.

Dal verde alle manutenzioni, passando per la scuola, la biblioteca comunale e la polizia locale. Sono diversi gli ambiti in cui i cittadini saranno impegnati nei prossimi mesi. I Servizi Sociali hanno curato le selezioni, assegnando a ciascuno il compito più adatto, secondo competenze e attitudini.

Una ventina di operai, per esempio, sono al lavoro sul Lungomare Lido, a spalare la sabbia che il vento ha trasportato fino alla rambla. Altrettanti si occuperanno del verde pubblico. In sei sono al lavoro in biblioteca, altri dieci aiuteranno la polizia locale.

Ma è solo l'inizio. “Sono state sentite tantissime persone e i progetti sono diversificati, - spiega l'assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris - dei tutor avranno l'importantissimo compito di seguire e formare le persone coinvolte in questi progetti, perché ricordiamoci che lo scopo che ci si prefigge è quello di dare una opportunità a coloro che si trovano in un momento di oggettiva difficoltà, ma che si spera - conclude Salaris - possano ritornare pienamente attivi nel mondo del lavoro”.

