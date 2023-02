L’Unione dei Comuni del Villanova promuove il Programma Europeo “Youth Phoenix Project: Youth ambassadors Program”.

“Il progetto – si legge nell'avviso - si inserisce nel contesto della strategia UE 2019-2027 per la gioventù e si rivolge ai giovani tra i 18 e i 29 anni provenienti da Italia, Bulgaria, Romania, Lituania e Francia. L’obiettivo generale è quello di promuovere lo sviluppo di capacità specifiche tra i giovani dei cinque Stati membri per affrontare le sfide connesse alla crisi Covid-19 e le sue conseguenze, incoraggiando un partenariato regionale e sostenendo la creazione di una rete innovativa di organizzazioni giovanili”.

Possono presentare domanda di partecipazione i giovani residenti in uno dei cinque comuni dell’Unione: Mara, Monteleone Rocca Doria, Padria, Romana, Villanova Monteleone. È prevista la partecipazione di 2 giovani per ciascun comune per un totale di 10 posti.

“Qualora il numero di istanze di residenti in un comune fosse inferiore alla quota di riserva – fanno sapere ancora dall'Unione dei Comuni del Villanova -, la Commissione potrà individuare ulteriori idonei residenti in uno degli altri comuni dell’Unione”.

Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 16 febbraio.

© Riproduzione riservata