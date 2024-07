In origine il palazzo novecentesco di stile razionalista situato in via Roma ospitava le officine della Fiat. È solo nel 1937 che divenne sede della Camera di Commercio di Sassari, prima in corso Vittorio Emanuele e dopo in viale Umberto.

In seguito al trasferimento in via Roma l'edificio fu ristrutturato ad hoc per ospitare gli uffici camerali. All'interno del palazzo è presente una interessante e qualificata collezione di opere d'arte.

Dopo quasi un anno di lavori lo stabile è stato definitivamente ristrutturato e restituito alla città. «L’intervento sullo stabile camerale non ha solo una valenza puramente estetica seppur importante - dice il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti - ma rappresenta anche un duplice segnale: quello di una città che crede in un percorso di rilancio anche nei termini di una concreta rigenerazione urbana, nella quale crediamo fermamente. Oltre a questo, la Camera di Commercio rappresenta un fulcro per il territorio non solo sotto il profilo economico ma anche sotto l’aspetto sociale che merita di essere tenuto nella giusta e più ampia considerazioni».

