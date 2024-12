“L'impiego di cultura digitale significa maggiore competitività sul mercato” spiega Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari. Nell’ambito del progetto Accademia Digitale dell’I-Lab, l'ente camerale ha concluso il Corso di Specializzazione in Cyber Security, rivolto a 22 professionisti IT (Information Technology). Sono stati consegnati i diplomi. L'obiettivo è formare futuri CISO (Chief Information Security Officer).

L’attività si è sviluppata per 60 ore complessive nei mesi di ottobre e novembre, con sessioni teoriche e pratiche, in modalità mista: in presenza, nello spazio dell'I-Lab camerale, e online.

Il programma del corso ha affrontato il tema relativo alla cybersecurity in modo trasversale, coprendo gli aspetti tecnologici, normativi, di compliance, e governance. Durante il corso è stata approfondita anche la gestione delle vulnerabilità e la valutazione dei rischi associati alle applicazioni aziendali.

Per fornire ai corsisti una visione strategica completa della cyber sicurezza aziendale, grazie a un corpo docente altamente qualificato, selezionato in collaborazione con Pluribus One, azienda di riferimento nel settore in Sardegna e partner della Camera di Commercio di Sassari nella realizzazione del corso.

La direzione scientifica del corso è stata affidata a Davide Ariu, CEO e Co-Founder di Pluribus One, con una consolidata esperienza di formazione e come ricercatore nel campo del machine learning applicato alla cybersecurity. È inoltre co-chair del Chapter Italiano di OWASP, fondazione di riferimento mondiale per la sicurezza del software.

