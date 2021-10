Ha preso il via a Sassari il processo per violenza sessuale di gruppo nei confronti di Redouane El Hani e Mohamed Laaraj, 33enni del Marocco. I due, secondo le accuse, avrebbero abusato di una donna, conosciuta attraverso i social network, in un casolare di Codrongianos. Difesi dall’avvocato Claudio Mastandrea, si sono sempre dichiarati innocenti.

La vittima, una 50enne dell’Oristanese, ha detto agli inquirenti di essere stata obbligata ad avere rapporti con i due uomini i quali avrebbero anche ripreso le violenze con i loro telefonini. E quelle immagini le avrebbero poi usate come arma di ricatto, per non far parlare la donna, minacciando di mostrarle alla figlia.

L’indagine era partita dopo alcune intercettazioni telefoniche fatte dai carabinieri di Porto Torres che stavano svolgendo accertamenti su un presunto traffico di stupefacenti.

L’udienza è stata aggiornata al 17 novembre con la convocazione dei testimoni e della presunta vittima.

