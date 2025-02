È polemica a Sorso sulla realizzazione di un’antenna per la telefonia in via Piave, a pochi metri dalle abitazioni. I lavori di montaggio del ripetitore cominciati nei giorni scorsi hanno scatenato la protesta dei residenti.

«Mi sembra esagerato, perché praticamente è come se fosse dentro casa», lamenta il vicinato. Nel 2021 un’altra antenna era stata piazzata in prossimità dell'area interessata. «Come può l’amministrazione consentire questo?» si chiedono i cittadini, che aggiungono: «Tutto per la nostra salute».

Le autorizzazioni sono state rilasciate regolarmente ma le preoccupazioni restano per i potenziali effetti ambientali e sanitari derivanti da tali infrastrutture. Nonostante la normativa italiana in materia di emissioni elettromagnetiche sia tra le più rigide in Europa, i timori della popolazione rimangono vivi.

Qualcuno chiede maggiore trasparenza da parte delle autorità locali, anche sull’impatto delle onde elettromagnetiche nel contesto urbano. L’area, uno spazio cittadino divenuto una discarica negli anni, era destinata a diventare un polmone verde.

