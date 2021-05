Una politica sempre più aperta alle problematiche legate all’inquinamento delle città, prevenzione di tumori, trapianti e risorse sanitarie. Un percorso che intende perseguire il Comune di Sorso entrato a far parte della rete “Città Sane” al progetto promosso dall’Oms - Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Agenzia delle nazioni unite specializzata per la salute.

Al centro dell’attività di rete l'impegno nelle politiche di promozione della salute a livello locale, con l’obiettivo di costruire la pianificazione urbana per la salute, la valutazione di impatto su di essa e l’ invecchiamento. Attraverso la rete “Città Sane” e tramite il suo Centro per la salute urbana, l’Oms lavora nel promuovere la concezione e la consapevolezza della salute pubblica, sviluppare le politiche locali e i programmi sanitari, prevenire e superare le minacce ed i rischi per la salute, aiutando le città a perseguire concretamente questi obiettivi partendo dai punti cardine come lo star bene del singolo inteso quale benessere della comunità e ruolo delle città come promotrici di salute. “L’impegno delle Città Sane è quindi, innanzitutto, quello di promuovere la salute a punto centrale delle proprie politiche - sostiene l’assessore alla Politiche comunitarie, Marco Greco - dimostrando di non subire gli eventi e il progresso, ma di essere in grado di guidarli in funzione della promozione della qualità della vita dei cittadini. In secondo luogo, proprio le città sono i luoghi che più facilmente possono stimolare la partecipazione e aprirsi ai contributi della società civile, delle associazioni e dei cittadini. Sono, infatti, gli “strumenti” migliori per condizionare dal basso la politica regionale, nazionale ed europea”.

