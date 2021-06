Sono terminati, riscuotendo un grande successo, i due progetti “Colori, suoni e sapori del nostro territorio” e “La via dell’acqua... tra storia e leggenda”, realizzati dalle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria plessi via Azuni e Santa Maria di Sorso.

L’atto finale è stato l’evento che si è tenuto nel Giardino del Palazzo Baronale in cui sono stati allestiti gli stand-laboratorio dove i giovani studenti, guidati dai loro insegnanti, hanno accompagnato i visitatori alla scoperta della storia, della cultura e delle attività sociali del territorio.

L’iniziativa ha visto la collaborazione dell'Università degli Studi di Sassari- Dipartimento di Storia, Scienze umane e della formazione e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Provincia di Sassari.

“È stato emozionante ed entusiasmante lavorare con i bambini e le bambine – ha dichiarato l'assessore alla Cultura e Istruzione Marcella Spanu - . Di concerto con le insegnanti, abbiamo intrapreso un percorso che trasformasse gli alunni e le alunne in promotori e promotrici culturali. Tutto è iniziato con una email che ho inviato alla scuola, in veste di Assessore all'Istruzione, invitando le classi a partecipare al progetto di promozione culturale. L'invito è stato accolto con entusiasmo ma soprattutto con molta serietà. Gli alunni e le alunne coinvolti, guidati sapientemente dagli insegnanti, si sono trasformati in ricercatori provetti, prediligendo le loro attitudini individuali: narratori, grafici, fotografi, curatori di testi, editor, disegnatori, intervistatori. Riprendere le attività in presenza, nella scuola, è una grande emozione e, se il nostro compito è quello di gettare le basi affinché la curiosità e la conoscenza si radichino fortemente nelle generazioni future, osservando il prezioso lavoro che hanno saputo fare, posso dire che siano diventati divulgatori e divulgatrici culturali e abbiano conseguito, a pieno titolo, la qualifica di promotori e promotrici culturali del nostro territorio. Un plauso va alle insegnanti delle scuole primarie di via Azuni e Santa Maria che, con amore e dedizione, si sono dedicate ai progetti. Un ringraziamento va anche alla Bench press che ha dato il supporto logistico”.

