Sono stati circa 300 i bambini delle classi della Scuola dell’infanzia di Cappuccini, Marogna e Sant’Anna dell’Istituto comprensivo coinvolti nel progetto “Regole per crescere in un mondo migliore", promosso in collaborazione con Coldiretti Nord Sardegna, Romangia Servizi e Comune di Sorso.

I piccoli alunni hanno piantumato, in un terreno, alberi da frutto donati da Coldiretti.

“Oggi è stata una giornata di grande emozione: una nuova partenza non solo simbolica ma fattiva e collegiale – ha dichiarato l’assessore alla Cultura e Istruzione Marcella Spanu – con i bambini della scuola dell’Infanzia di Sorso abbiamo piantato un seme e abbiamo preso un impegno: prenderci cura di un albero significa dare il nostro contributo di buona cittadinanza attiva. I bambini e le bambine ci dimostrano quanto seriamente prendano questo dovere e quanto importante sia insegnare sin dalla più tenera età il senso di responsabilità verso il mondo che ci circonda. Questa lezione, amorevolmente spiegata dai loro insegnanti a scuola, diviene fondamentale affinché diventino buoni cittadini e buone cittadine. Il ringraziamento, mio e di tutta l’Amministrazione comunale, va alle insegnanti e ai nostri piccoli alunni e alunne. Un ringraziamento particolare alla Coldiretti Nord Sardegna per la collaborazione e per aver donato gli alberi che sono stati adottati da ogni sezione della scuola dell’Infanzia. Se piccoli gesti mettono in moto grandi cambiamenti, il mio augurio è di poter continuare in questa direzione e, come recita il progetto, aiutare i nostri bambini e bambine a crescere così in un mondo migliore”.

