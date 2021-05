Platamona è un arenile ininterrotto di quasi sette chilometri, ombreggiato da una folta foresta di pini e ginepri. L’attiguo stagno costituisce un ambiente umido di grande rilevanza naturalistica. Natura in parte solitaria e selvaggia nei dintorni, più ad est e nell’entroterra; di grandi dimensioni; sabbia dorata scura, con ciottoli medi e piccoli, policromi; mare verde, profondo; mai troppo affollata, salvo i “pettini”, cioè i punti dove si giunge vicini con l’auto; non tanto pulita (in parte), con presenza di posidonie, in banchi di piccole dimensioni.

COME RAGGIUNGERLA – L’accesso è semplicissimo: da Sassari con la provinciale Buddi Buddi, da Sorso con un’apposita diramazione che giunge dal paese.

