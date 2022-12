Nuova iniziativa del Comune di Sennori, che ha riservato undici “parcheggi rosa” alle donne in stato di gravidanza e ai genitori di bambini fino ai 2 anni di età.

Gli stalli, realizzati con un finanziamento ministeriale, sono stati tracciati in aree individuate dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Nicola Sassu: al campo sportivo Basilio Canu (due posteggi); davanti alla scuola materna di via Massarenti; nel parcheggio multipiano di via Roma; in via Da Vinci fronte sede Avis; di fronte alla chiesa di San Giovanni; davanti al parco giochi di San Giovanni; di fronte al parco giochi di San Biagio; in via Nigra, a breve distanza dal parco; in via Zara; all’ingresso dell’ex cava di tufo; in via Brigata Sassari.

I permessi per poter posteggiare l’auto nei “Parcheggi rosa” possono essere richiesti al Comando della Polizia locale presentando la necessaria documentazione.

«L’istituzione dei parcheggi rosa è un atto di civiltà e di attenzione per le future mamme e per i genitori di bambini fino ai 2 anni che, per ovvi motivi, hanno necessità di una mobilità facilitata -, commenta l’assessore alla Polizia locale e Viabilità, Giovannino Mannu -. Invitiamo le persone che ne hanno diritto a richiedere il ‘permesso di rosa’ e invitiamo gli altri cittadini a rispettare gli stalli riservati».

