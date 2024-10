L'intervento di rimozione dell'amianto nell'ex scuola di via Mazzini, nel comune di Sennori, è ufficialmente concluso. L'opera di bonifica è terminata nei giorni scorsi e i lavori sono stati completati e, come previsto dalle analisi effettuate, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Sassu conferma che non c'è stata nessuna dispersione di fibra d'amianto.

Ora è tutto pronto per l'avvio dei lavori della fase due, in cui i progettisti prevedono la piantumazione di ben 60 essenze locali, tra alberi e arbusti, che daranno vita ad un nuovo spazio verde in località Badde, un parco pubblico a uso della cittadinanza, in grado di abbellire non solo il paese, ma potrà migliorare la qualità della vita dei cittadini, svolgendo un ruolo chiave nella conservazione ambientale, nella socializzazione e nel miglioramento della qualità dell'aria.

Il nuovo spazio sarà luogo di passeggiate anche per coloro, famiglie e bambini, che amano trascorrere il tempo libero all'aperto e in mezzo al verde.

