Nuovo look a Sennori per la scuola elementare di via Marconi. Grazie a un investimento di 140mila euro, provenienti dall'assessorato regionale Pubblica Istruzione, sono cominciati i lavori di restauro e messa in sicurezza della facciata, degli intonaci e delle cornici dello storico plesso scolastico.

L'intervento si è reso necessario in seguito ad alcune problematiche sorte recentemente. Innovativi il progetto e la scelta finale: la facciata principale verrà infatti tinteggiata con colori differenziati nei contorni delle finestre, che daranno un effetto cromatico molto suggestivo.

I lavori dovrebbero concludersi molto celermente, comunque entro l'avvio dell'anno scolastico."Non è il solo intervento previsto per le nostre scuole - commenta il sindaco di Sennori Nicola Sassu - Abbiamo infatti predisposto un progetto per la messa in sicurezza della mensa scolastica e la riqualificazione della palestra della scuola media".

© Riproduzione riservata