A Sassari si registrano continui furti negli appartamenti di via Prunizzedda, nel quartiere Luna e sole. Avanti ieri, addirittura in piena mattinata, un appartamento è stato depredato da ignoti. Ingente il bottino: rubati dall'abitazione circa 40mila euro di preziosi. Ieri è stato segnalato un tentativo di furto in un altro appartamento, anch'esso in pieno giorno. Un altro colpo è stato messo a segno nelle giornate precedenti.

Nel quartiere residenziale di Sassari l'allarme è molto alto e qualcuno inizia ad avere paura. "Bisogna fare molta attenzione, oramai i topi di appartamento ci hanno preso di mira - dice un commerciante residente nella zona - Sarebbe però molto utile una maggiore sorveglianza. Forse i ladri si sentono troppo al sicuro".

