"Da mesi in via Pietro Micca siamo senz'acqua e le poche volte che arriva ce n'è un filino. Abbiamo provato assieme ad altri residenti a sollecitare Abbanoa, ma è stato inutile: nessuno è intervenuto. A casa c'è mia madre allettata e lei soffre maggiormente di questa situazione".

Chi parla è Angelica, 63 anni, casalinga di Sassari. Ma si segnalano disservizi idrici anche nelle vie limitrofe: in via XXIV Maggio, via D'Annunzio e via Flumenargia, tutte arterie importanti di Monte Rosello, uno dei quartieri più grandi e popolosi di Sassari.

Anche in questo caso i residenti sono esasperati. "Mi auguro che si faccia qualcosa - dicono diversi di loro -. Siamo quasi all'esasperazione".

Alcuni consiglieri comunali si stanno interessando della vicenda e cercheranno nei prossimi giorni di intervenire presso Abbanoa affinché si possano rimuovere le cause che hanno portato i rubinetti a secco.

