Continuano i disservizi a Santa Maria di Pisa, quartiere popolare di Sassari.

In via Leoncavallo un'ampia parte della carreggiata ha ceduto e presenta evidenti crepe. Perciò da circa due mesi è stata transennata da operai dell'Amministrazione comunale. Per evitare il peggio.

Dopo di che non è stata eseguita alcuna opera di manutenzione e tutto è rimasto tale e quale. Nella strada, dopo anni, dovrebbe essere prevista la nuova bitumazione del manto stradale.

Ma la situazione di stallo preoccupa i residenti: «Non sappiamo nulla. Hanno transennato un grande pezzo di strada dissestata e poi sono spariti tutti. Siamo abituati ad essere considerati cittadini di serie b, in un rione storicamente senza servizi e senza strutture. Ora nemmeno un minimo di informazione, ma sempre più degrado e improvvisazione».

