Mistero su un cane trovato morto sulla strada vicinale Ponte Pizzinnu, nel territorio di Sassari. L'animale, deceduto da diversi giorni, aveva intorno al collo un cavo blu, come attesta Sebastiano Candidda, presidente “Lega nazionale per la difesa del cane Porto Torres”.

«Il cane, forse un pastore fonnese, era in stato di decomposizione- afferma- con il collo pieno di vermi e questo filo».

L'ipotesi è che possa essere stato soffocato e ucciso, anche perché, si fa presente sulla pagina facebook “Amici degli animali Sassari e Nord Sardegna”, quel cavo sarebbe di solito usato per prendere i cinghiali.

«Per vederci chiaro», continua Candidda, «ho presentato una segnalazione alla polizia locale di Sassari chiedendo che venga rimossa la carcassa e si scopra se abbia il microchip, in modo da rintracciare, nel caso, il padrone». Ma questa non è l'unica istanza. «Vorrei, se possibile, che si faccia una perizia necroscopica per rivelare come è morto». Intanto il giallo continua e il pensiero va alle strane morti degli ultimi tempi dei, in teoria, migliori amici dell'uomo.

