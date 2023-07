Stretta sugli orari degli esercizi di vicinato del centro storico di Sassari. A disporla il sindaco Gian Vittorio Campus con un’ordinanza pubblicata questa mattina. Una decisione nata dalle proteste e dalle segnalazioni dei residenti di Sassari Vecchia che lamentano, come si legge nel dispositivo, “la presenza di gruppi di persone dedite al consumo di bevande alcoliche nelle strade e nelle piazze pubbliche durante le ore notturne”. E che, “con frequenti condotte illecite perpetrate sotto l’effetto dell’alcol, accrescono i rischi per la sicurezza urbana”.

Per questi motivi il primo cittadino dispone la chiusura, dalle 21.30 alle 7 del mattino, di tutti gli esercizi di vicinato che si trovano nell’area delimitata da via Politeama, piazza Castello, via Brigata Sassari, corso Margherita Savoia, Porta Utzeri, Corso Vico, via Saffi, corso Trinità, piazza Mercato, viale Umberto.

Una misura che, si legge nell’ordinanza, ha “l’obiettivo di adottare un orario che permetta di salvaguardare l’esercizio dell’attività d’impresa e di conciliarlo con il diritto alla tutela della salute, della sicurezza e della quiete dei residenti”.

