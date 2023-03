A Sassari gravissimi problemi di sicurezza nella scalinata di via Satta Branca, un angolo suggestivo (tra Luna e Sole e Cappuccini) già recentemente segnalato per le sue condizioni di degrado e abbandono.

I grandi basamenti di tufo del corrimano della scalinata, che si erano staccati nel tempo e che erano appoggiati per terra, sono stati spostati incautamente da ignoti proprio sopra il passamano, in equilibrio precario. Praticamente in bilico sui gradoni. Un fatto allarmante e una minaccia sui passanti che preoccupa residenti (e non solo).

«Se sinora non si è intervenuto sul degrado - commentano in coro diversi abitanti del vicinato - che si metta immediatamente la scalinata almeno in sicurezza, eliminando questo sconcio e soprattutto trasportando in una discarica apposita i grandi basamenti di tufo pericolanti, prima che qualcuno si faccia seriamente del male. Abbiamo paura soprattutto per i bambini: i maggiormente esposti alla minaccia».



