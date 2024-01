Un'ondata di stima e affetto si riversa sulla dottoressa Rita Nonnis, chirurga dell'Aou di Sassari. A scatenare gli attestati di solidarietà è la mancata assegnazione della carica di direttrice della Breast Unit, struttura specializzata nella cura delle donne con neoplasia mammaria. Nel recente concorso, indetto dall'Azienda-ospedaliero-universitaria, ha vinto a fine novembre in modo del tutto legittimo il dottor Alessandro Fancellu che ha conseguito un maggior numero di punti in particolare sulle voci di “soggiorni di studi per attività inerenti alla disciplina in strutture italiane o estere”, “attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario” e “sull'attività pubblicistica e di ricerca svolta nei precedenti incarichi”.

Ma le decine e decine di donne che manifestano la loro contrarietà in particolare sui social e contestano un concorso che, come scrive una di loro, Rita Bonomo, rivolgendosi in una lettera aperta alla stessa dottoressa, e per conoscenza ai vertici dell'Aou, «predilige un capitolato di titoli e pubblicazioni, rispetto a un capitolato di successi umani e medici conquistati sulla scrivania del fare». Ma al di là della polemica che, come si precisa nei vari post nulla vuole togliere alle capacità professionali del dottor Fancellu, resta l'apprezzamento per una chirurga di cui viene elogiato il grande impegno decennale. Una professionista, tra l'altro da poco vincitrice del Premio Donna Lavoro proprio per la sua dedizione al progetto Breast Unit, «che mai si è risparmiata nel rendersi guida e medico- scrive Bonomo - che mai si è sottratta dal rendersi reperibile anche nei giorni di festa o ad orari impossibili».

E, soprattutto, come attestano le tante testimonianze, capace di far ritornare la fiducia nel sistema sanitario isolano e impedire che si ripetessero i viaggi della speranza verso altre regioni italiane curando invece a Sassari «le donne, persone, portatrici accidentali di un fardello ingombrante come quello del cancro al seno». Per tutti questi motivi e altri ancora le pazienti della dottoressa, ex e attuali, le chiedono di ricorrere contro il risultato dell'Aou e domandando al contempo al vincitore di ritirarsi. Difficile però che qualcosa cambi, in compenso rimarrà immutato il sentimento di ammirazione per la dottoressa Rita Nonnis.

