A Sassari restaurata dall'Amministrazione comunale la grande targa in marmo dedicata ad Enrico Berlinguer, trafugata e danneggiata da ignoti la notte del 24 settembre scorso.

Ritrovata qualche ora dopo dai carabinieri nella vicina via Torres, sotto un automezzo in sosta, riempito di rifiuti (vicenda sulla quale indagano gli inquirenti).

La targa in marmo, insieme al basamento in metallo, è stata ricollocata stamattina in via Dante 15, di fronte all'abitazione del grande ex leader comunista. Ma non è stata posta sul marciapiede, com'era in precedenza, bensì sulle mura del palazzo, come aveva chiesto qualche residente. Ora sarà ben più difficile per qualche eventuale malintenzionato tentare nuovamente di trafugarla.

