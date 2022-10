In assenza di risposte adeguate dalle istituzioni i cittadini di piazza Toscanini a Sassari, nel grande quartiere popolare di Santa Maria di Pisa, si organizzano e provvedono loro stessi a ripulire i giardini e a tosare erba e siepi.

Sono bastati un macchinario tosa erba, alcune tenaglie e qualche forbice per sanare una situazione di sporcizia e abbandono che durava da mesi. Un'azione volontaria che ha dato ottimi risultati, apprezzati dai residenti e dal comitato di quartiere, che avevano denunciato più volte la situazione di degrado in cui si trovava da tempo la piazza.

"Più volte ci siamo rivolti a chi di dovere per sistemare il verde della piazza e fare un po' di pulizia - sostengono alcuni residenti -. I nostri appelli sono caduti nel vuoto. Poi qualcuno, in maniera autonoma, ha provveduto. Ci risulta che anche in altre parti del quartiere alcuni cittadini interverranno per situazioni simili. Non c'è per ora altra scelta".



