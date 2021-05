Un tratto di strada, quello che da via Milano a Sassari conduce (attraverso l'ex strada statale 127) allo spiazzo del liceo artistico Filippo Figari - sede staccata di Scala di Giocca - molto pericoloso per i pedoni e i tanti studenti che lo percorrono giornalmente a piedi.

In questo tratto non esistono né marciapiedi né un percorso di sicurezza nella banchina, invasa inoltre dalle erbacce cresciute nelle ultime settimane.

L'argomento ora giunge in Consiglio Comunale. Oggi infatti il capogruppo del Psd'az Mariolino Andria ha presentato un'interpellanza urgente al sindaco Nanni Campus e alla Giunta.

"Nella sede staccata del liceo Filippo Figari - scrive Andria - non possono continuare ad esistere situazioni simili, che mettono in pericolo quotidiano la vita degli studenti, oltre che dei cittadini. Pertanto sollecito il Sindaco, la Giunta e l’assessore competente nel provvedere, con ragionevole urgenza, a mettere in sicurezza tale tratto di strada, anche con apposita segnaletica e adeguati limiti di velocità. Invito inoltre - conclude il capogruppo Psd'az - a realizzare celermente, nella continuazione da Via Milano, l’indispensabile infrastruttura pedonale sino all’Istituto in questione".



