Il monopattino elettrico: una delle ultime invenzioni della mobilità sostenibile. Il suo uso oramai non è una moda, ma è ampiamente diffuso in ogni settore della popolazione. Soprattutto nelle grandi città. Anche a Sassari.

Nel capoluogo sono sorte diverse polemiche sulla sosta dei mezzi. Sono infatti troppi gli utenti che lasciano parcheggiato il monopattino elettrico sui marciapiedi, frequentemente di traverso, impedendo il passaggio ai pedoni e soprattutto ai portatori di handicap. "Non bastano le barriere architettoniche - affermano in molti, specie sui social - Ora ci si mettono anche i maleducati, non ovviamente tutti, che fanno un uso scorretto di questo mezzo di trasporto". In realtà sulla questione non ci sarebbero dubbi di sorta. Li chiarisce Gianni Serra, responsabile della polizia locale di Sassari. "Il monopattino elettrico è assimilato a qualsiasi mezzo di trasporto - dice - Per cui in caso di infrazione i proprietari sono soggetti alla normativa vigente".

Argentino Tellini

Un monopattino elettrico parcheggiato incautamente in una via centrale di Sassari ( foto Tellini)

© Riproduzione riservata