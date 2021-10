Se non è record poco ci manca. Un lungo tratto di marciapiede di via Mazzini, centralissima via di Sassari, proprio di fronte alla sede storica del PD, è transennato dal Comune da ben 5 anni.

Tutto questo per un contenzioso nato tra Amministrazione comunale ed alcuni condomini del palazzo che hanno in uso il parcheggio di autovetture sottostante. Per questi ultimi dovrebbe essere il Comune ad accollarsi le spese del ripristino del marciapiede, per l'Amministrazione il contrario.

Il risultato è cinque anni di immobilismo, meno sicurezza per i pedoni e decoro pubblico in evidente decadenza, in una zona tra l'altro di grande pregio e valore. Una soluzione la offre il coordinatore dei Riformatori cittadino Michele Saba.

"Non si può continuare in eterno a subire questa situazione di degrado.- afferma - A muoversi deve essere a questo punto l’Amministrazione comunale, che ha il dovere di tutelare la parte pubblica, in particolare il decoro e la sicurezza dei cittadini. Noi ribadiamo per l' ennesima volta la nostra proposta: che sia il Comune a farsi carico dei lavori di messa in sicurezza e di rifacimento dell' area in questione, per poi eventualmente rivalersi nei confronti dei proprietari in caso di non soccombenza in sede giudiziaria. Questa vicenda - conclude Saba - non può durare oltre. Si sta rasentando il ridicolo".

© Riproduzione riservata