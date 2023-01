Luca Babudieri è il coordinatore di Sassari per Fratelli d’Italia. La nomina è arrivata ieri nel corso di un incontro che si è svolto all'hotel Grazia Deledda, nel corso del quale è stato presentato anche il coordinamento cittadino.

«È stata un’emozione forte, così come la responsabilità che sento nei confronti della città, del partito e dei cittadini che credono nel nostro progetto - queste le sue parole -. Non sarò solo, faranno parte del coordinamento cittadino Pietro Pedoni (che assumerà l’incarico di vice-coordinatore), Daniele Deiana, Manlio Mesina, Mario Lai, Giacomo Nieddu, Piero Garau, Alessandro Sanna (in rappresentanza di Gioventù Nazionale), Maria Assunta Argiolas, Uccio Sanna e Giuseppe Soggiu».

«Abbiamo lanciato la nostra sfida alla rassegnazione, Sassari merita amore, coraggio e nuove energie. Saremo determinati», conclude Babudieri.

