«La battaglia venga condivisa da tutti i comuni nella speranza che nell'incontro di domani a Roma, venga ribadito il diritto dei sardi di potersi muovere nel territorio, in regime di continuità, e senza sottostare a logiche di mercato che di fatto impediscono di esercitare un diritto».

A dirlo è l'Unione dei comuni del Coros che questa mattina – con il suo presidente Carlo Sotgiu, attuale sindaco di Ploaghe – ha preso parte, nel palazzo della Provincia di Sassari, all'incontro voluto dal commissario straordinario, Pietrino Fois, per parlare del diritto alla mobilità.

«Questo – proseguono dall'Unione – deve essere garantito così come espresso nella Costituzione. In virtù del bando andato deserto per la continuità territoriale sullo scalo di Alghero, il territorio si è mobilitato per esprimere forte preoccupazione per il futuro dei trasporti nel nord ovest della Sardegna».

