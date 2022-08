A Sassari ladri di benzina particolarmente attivi nel quartiere di Latte Dolce, uno dei rioni popolari più grandi e problematici del capoluogo. I furti avvengono sempre di notte, quando i malviventi sono protetti dall'oscurità e lontani da controlli e occhi indiscreti.

Prese di mira soprattutto le auto in sosta in via Vivaldi e della parte alta di via Bottego. "Non è la prima volta che mi svuotano il serbatoio - spiega Paola, residente in via Vivaldi -. I ladri, come è avvenuto stanotte, si portano via anche i tappi di sicurezza. Una vera beffa, in mancanza di controlli adeguati".

Proprio nel grande incrocio di via Vivaldi il comitato di quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa aveva proposto a suo tempo una rotatoria illuminata. "Avrebbe contribuito ad allontanare anche questo tipo di delinquenza - afferma Gianluigi Onida, un componente del comitato -. Tuttavia controlli più assidui, specie di notte, andrebbero eseguiti".



