Interventi importanti sono stati programmati a La Corte, borgata di 400 abitanti, situata al centro della Nurra, nel comune di Sassari.

Da fondi finanziari della rete metropolitana saranno destinate 300 mila euro alla riqualificazione dell'ex scuola elementare. Diventerà un centro polifunzionale e sede di associazioni, quindi un punto di riferimento importante per il vasto territorio. Nella borgata gli interventi non finiscono qua.

"Presto nella borgata di La Corte, con risorse messe in campo dall''Amministrazione comunale di Sassari, verranno ristrutturati i locali che ospitano l'ambulatorio e l'ufficio anagrafe.- afferma Alessandro Colombino, presidente della Municipalità della Nurra - Proporremo inoltre alla Giunta Comunale altri interventi di manutenzione ordinaria, che sono necessari nell'imminenza della stagione estiva, che ci auguriamo non sia come l'anno scorso segnata dalla pandemia. Il territorio è comunque pronto per accogliere i turisti".

