Inaugurata stamattina a Sassari, nei giardini davanti a viale Berlinguer, l’area monumentale dedicata ai presidenti della Repubblica Antonio Segni e Francesco Cossiga. Un’opera realizzata nel corso di un anno da docenti e allievi dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi e voluta dall’amministrazione comunale.

«È un monumento che va vissuto - dichiara Federico Soro, direttore della scuola di Scultura dell’Accademia e coordinatore dell’opera - bisogna entrare tra i pannelli e scoprire le due figure che si trovano in alto, lucide, come a significare un segno di speranza».

Quattro i docenti, dodici gli allievi che hanno concorso al progetto, presenti anche alla cerimonia a cui hanno partecipato, oltre alle massime autorità civili, militari e religiose, anche gli studenti del liceo Margherita di Castelvì e dell’Istituto Comprensivo San Giuseppe.

«A Sassari mio padre - dichiara Mario Segni, ex deputato ed europarlamentare - ha dato l’orgoglio di essere una città di grande livello culturale e politico. Era innamorato di Sassari e della Sardegna e in tutta la sua vita pubblica quest’Isola è stata ai primi posti».

Pure il sindaco uscente del capoluogo turritano Nanni Campus ha voluto ricordare la gratitudine per due figure del valore di Segni e Cossiga, nati in una città che è l’unica in Italia ad aver dato i natali a due presidenti della Repubblica.

