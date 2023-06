Finisce a terra con la moto sbattendo contro la portiera di una macchina dopo essere fuggito dal controllo della polizia di Stato. Il curioso episodio, che si somma all’inseguimento tra gli agenti e una 600 in piazza d’Italia di una settimana fa, è accaduto lo scorso weekend a Sassari all’angolo tra viale Mancini e viale Italia.

Protagonista un uomo che non era in possesso né della patente e neppure dell’assicurazione della motocicletta su cui era in sella. Ma anziché bloccarsi allo stop dei poliziotti ha pensato bene di accelerare e allontanarsi non riuscendo però a mettere molta distanza tra sé e le forze dell'ordine. Perché il destino si è messo di mezzo nella forma di un’automobile ferma sul ciglio della strada in viale Italia.

Proprio mentre il centauro passava la portiera del veicolo si è aperta e il conducente ci è andato a finire contro finendo poi rovinosamente sull’asfalto. Subito raggiunto dagli agenti l’uomo ha ricevuto una sanzione amministrativa e una denuncia in stato di libertà. Per l’automobilista invece solo molto spavento oltre alla portiera distrutta.

© Riproduzione riservata