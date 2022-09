Grossa perdita di gas dal distributore di carburante Q8, sulla ex 131 a Sassari. Da questa mattina stanno operando i vigili del fuoco del comando provinciale per garantire le operazioni di travaso in sicurezza. La fuoriuscita del Gpl da un bombolone utilizzato per rifornire il carburante sarebbe stata causata dalla rottura di una valvola, a seguito dei lavori di manutenzione su una saracinesca. Il gestore del distributore ha attivato il sistema di emergenza dell’impianto intercettando la perdita. Fortunatamente non risultano feriti.

Le squadre del 115 si sono alternate durante le operazioni di messa in sicurezza, terminando le attività in tarda serata.

Oltre dieci ore di intervento, durante il quale è stato necessario interrompere la viabilità nel tratto della provinciale, all’altezza delle Agenzie delle Entrate. Per disciplinare il traffico sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.

Si sta procedendo per verificare l’eventuale presenza di sacche di gas e bonificare l'area.

