Confronto lunedì mattina a Sassari tra i docenti dell'Università e i ricercatori del Cnr che nei giorni scorsi avevano scritto una lettera aperta sugli interventi previsti nel Fosso della Noce con il dirigente del settore Infrastrutture e il progettista.

A seguito della lettera aperta inviata da alcuni accademici e studiosi del Cnr sugli interventi per liberare dal massimo rischio idrogeologico tutto l’asse del Fosso della Noce, il sindaco di Sassari, Nanni Campus, aveva richiesto di poter conoscere le possibili alternative tecniche rispetto a quanto elaborato dal professionista incaricato di redigere il progetto di fattibilità tecnica messo come base per la gara di progettazione, e quindi all’esecuzione dei lavori.

Poiché il gruppo di docenti ha risposto che il loro obiettivo non era quello di proporre alternative tecniche ma si mettevano a disposizione per un confronto, il primo cittadino ha proposto un incontro tra i docenti e i ricercatori con la struttura tecnica dell’amministrazione e il progettista incaricato per confrontare le possibili soluzioni progettuali.

L’incontro si terrà lunedì mattina con il dirigente del settore Infrastrutture e il progettista.

