Si chiude oggi, domenica 4 maggio, la seconda edizione della rassegna transfemminista, dedicata al lavoro delle donne, MurMur Teatro curata da SpazioT. Un ricco programma che ha coinvolto molte artiste, drammaturghe, attrici, registe e che termina con due appuntamenti de Il Crogiuolo di Cagliari.



Sì comincia alle 18 con uno spettacolo per bambini e bambine: “La principessa ribelle e altre storie di ribellione” con Marta Gessa. Protagonista una bambina che ama leggere i libri a tal punto da rischiare di passare la notte in bianco pur di terminare le storie che la appassionano. Da un po' di tempo però trova noiose le classiche storie che parlano di principesse che aspettano di essere salvate da un principe. Lei preferisce l'azione. Vorrebbe poter essere una principessa così ribelle, da diventare una principessa azzurra, che va a caccia di draghi.



Si prosegue alle 21 con un raffinato omaggio musicale alla storia e alle idee di una figura eccezionale, moderna e scandalosa, come quella di Joyce Lussu raccontata dalla voce di Rita Atzeri e arricchita dalle note d’arpa di Chiara Vittone eseguite dal vivo. Un recital letterario dove la vita della partigiana, scrittrice, traduttrice, e moglie di Emilio Lussu, viene narrata raccontando la storia e le idee che l’hanno guidata.

Il T si trova in via Kennedy 107A ad Alghero. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione via mail murmurteatro@gmail.com o al numero 333 2490855.





