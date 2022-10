Si è svolta stasera alle 18 a Sassari, organizzata dalle Messaggerie sarde, la "Marcia per la non violenza", svoltasi sulle orme del pensiero del politico indiano Mahatma Gandhi, di cui proprio oggi ricorre l'anniversario (è la giornata mondiale della non violenza), e di Aldo Capitini, il filosofo ed educatore italiano, tra i primi a teorizzare in Italia l'importanza del pensiero gandhiano.

Il corteo è partito da piazza Fiume per concludersi in piazza Azuni, con altre due tappe intermedie in piazza d'Italia e piazza Castello. In cui ci sono stati i contributi poetici di Luana Farina e Zaira Zingone, molto toccanti e particolarmente apprezzati dai presenti.

Ieri in città altre numerose iniziative, filmati e dibattiti sul tema, principalmente imperniati sulla figura di Aldo Capitini.



