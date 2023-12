Diede una testata al figlio dopo aver provato a colpire il gatto: condannato a otto mesi.

Nei giorni scorsi, in tribunale a Sassari, la sentenza pronunciata dal collegio presieduto da Monia Adami, a latere Valentina Nuvoli e Paolo Bulla, contro un 52enne di un paese vicino al capoluogo turritano.

L'uomo era accusato di maltrattamenti familiari, per una serie di episodi che si sarebbero verificati dal 1997 al 2020, e lesioni, in relazione a uno specifico avvenimento del 2020. Per la prima imputazione il collegio ha ritenuto di assolvere il 52enne che era accusato di aver minacciato di morte e insultato la propria moglie, anche in presenza dei due figli minorenni.

Mentre lo ha condannato per la circostanza del luglio 2020 quando aggrediva il figlio causandogli, secondo l'imputazione, “trauma facciale lieve” e sette giorni di prognosi.

La pubblica accusa era rappresentata dal pm Angelo Beccu mentre l'avvocato difensore era Marco Salaris.

© Riproduzione riservata