Un camion Daily è stato inghiottito dalle fiamme mentre transitava sulla camionale 131, al chilometro 228, nel territorio di Sassari. L’autocarro ha preso fuoco, probabilmente per un corto circuito, durante la marcia mentre procedeva da Sassari in direzione Porto Torres.

Il conducente, accortosi della presenza delle fiamme sprigionatesi dal vano motore, prontamente si è fermato, ha parcheggiato il mezzo su un lato della carreggiata e dopo essersi allontanato velocemente ha chiamato i soccorsi. Il fuoco ha avvolto rapidamente la parte anteriore del veicolo, danneggiandolo gravemente.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari hanno raggiunto in pochi minuti il luogo dell’incendio con un’autopompa e un’autobotte e hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza il mezzo. Il traffico non è stato interrotto ma solo deviato nella corsia di sorpasso, subendo un rallentamento durante tutta la fase delle operazioni di spegnimento.

