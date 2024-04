Macchina data alle fiamme stamattina all'alba in via Marghinotti a Sassari. Un atto doloso compiuto da uno o più ignoti nel quartiere di Monte Rosello che ha reso di fatto inutilizzabile la vettura, una Mercedes, distruggendo del tutto la parte anteriore del mezzo.

E sulla dolosità del gesto pare che non ci siano più dubbi dopo l’intervento degli agenti della polizia di Stato accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco. L’autovettura veniva usata da una persona per poter viaggiare nell’isola e accedere a delle cure sanitarie.

Un’azione grave, che mette quindi in grande difficoltà l’uomo anche perché, come ha chiarito poi in un post social, l’autovettura era un prestito. Sul fatto stanno indagando gli agenti della questura.

