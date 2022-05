Auto abbandonate per la città. Dalla cintura urbana alle periferie le vetture senza targa, arrugginite, spesso svuotate, si accumulano per Sassari.

Ford, Fiat, Volkswagen, Mini, in linea di massima utilitarie, riconoscibili dai contrassegni di gomme a terra e carrozzeria talvolta incidentata, stazionano tra Predda Niedda, Latte Dolce, il quartiere di Luna e Sole, parcheggiate in mezzo alle ‘sorelle sane’, quasi invisibili.

In realtà le segnalazioni da parte dei cittadini abbondano, il più delle volte verso la polizia locale che, come di recente a fine aprile, si coordina con la ditta incaricata dal Comune per la rimozione delle macchine.

Un intervento per forza di cose parziale visto il numero delle vetture orfane di proprietario che spesso vengono usate anche per necessità come casa temporanea.

Spostarle costa e se si rintraccia il padrone è quest'ultimo a doversi fare carico delle spese oltre a rischiare una sanzione da mille a cinquemila euro ed eventuali strascichi penali se è titolare di imprese e rappresentante di enti.

Per evitare queste conseguenze basterebbe portare la vecchia auto al centro demolizione autorizzato che provvederà a eliminarla per un importo complessivo di circa cinquanta euro.

