Ancora nessuna traccia di Gavinuccio Canu, il cantante di Li Punti scomparso da circa una settimana dal centro di Sassari, in zona Santa Maria e Piandanna, dove era stato avvistato l’ultima volta.

Da allora, a distanza di otto giorni, non si hanno più notizie del 56enne, a parte qualche avvistamento ritenuto poco attendibile. Intanto proseguono senza sosta le ricerche da parte della polizia, così come le verifiche di ogni segnalazione ricevuta, con la preziosa collaborazione dei barracelli, della protezione civile, della polizia locale, dei "guardian angels" e dell'associazione "Parla col cane" che si è resa disponibile volontariamente per sostenere le attività di ricerca con i cani molecolari.

I familiari attendono novità sperando che l’artista possa fare ritorno a casa o dare qualche segnale. Giovanni Salis, uno degli amici impegnati nella ricerca, non nasconde la propria preoccupazione.

“Se per qualche ragione si fosse allontanato volontariamente e fosse consapevole di quello che sta accadendo, - sottolinea - rispettiamo la sua scelta, ma ci auguriamo di cuore che faccia arrivare un segnale o un messaggio ai familiari e agli amici per confermare che sta bene e che si trova sano e salvo da qualche parte, perché da martedì scorso il padre, la sorella, il nipote, i cugini, gli zii e tutta la famiglia stanno vivendo nell'angoscia e nella paura per la sua sorte”.

Il 56enne, alto un metro e 55 centimetri e di corporatura magra, al momento della scomparsa era vestito con indosso giaccone e cappello nero, scarpe e occhiali dello stesso colore, capelli rasati e barba lunga bianca.

