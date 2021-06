Allarme Covid a Campanedda, borgata della Nurra appartenente al comune di Sassari, dopo i casi di positività registrati nella scuola elementare.

"Ovviamente nella borgata c'è ancora molta apprensione.- commenta il presidente della Municipalità della Nurra Alessandro Colombino, tra l'altro residente a Campanedda - Possiamo però affermare che, pur nella delicatezza del momento, la situazione è sotto controllo. Mi preme inoltre sottolineare che nella borgata non si sono tenute feste o celebrazioni di Comunioni, come qualcuno ha dichiarato. Anzi quest'ultime - conclude - sono state rinviate dal parroco della chiesa a data da destinarsi".

Il parroco di Campanedda, don Francesco Marruncheddu, conferma e precisa: "Innanzitutto formulo la massima solidarietà alla maestra, ai bambini e alle loro famiglie - dice il sacerdote - A Campanedda non si sono celebrate né comunioni né cresime. Come parrocchia abbiamo sempre rispettato i protocolli Covid e appena appreso delle positività mi sono affrettato ad annullare qualsiasi celebrazione. Sull'evolversi della situazione sono inoltre in stretto contatto - continua - con l'Ufficio giuridico della Curia, l'ATS e le autorità locali, con le quali c'è sempre stato un proficuo rapporto collaborativo. Ora quindi aspettiamo la fine di questa emergenza, che mi auguro avvenga il prima possibile, per potere avviare in tutta sicurezza le attività parrocchiali e le celebrazioni".

La chiesa di Santa Maria a Torres di Campanedda, tra ieri e oggi, è stata comunque totalmente sanificata, grazie all'impegno della Municipalità della Nurra e della sezione locale dell'Avis.



