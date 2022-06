Cade un albero su una macchina in via Carso a Sassari. Poteva avere conseguenze ben peggiori quanto avvenuto nella notte nel quartiere Cappuccini.

Per fortuna non si è registrato nessun ferito ma soltanto molta paura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme alla polizia municipale, per provvedere ai primi rilievi e alla rimozione dell’albero mentre diverse persone scendevano in strada.

Le prime ricostruzioni dovranno accertare anche se la pianta sia di pertinenza di un’area condominiale o meno. Tempo fa in Consiglio comunale l’esponente di Futuro Comune Marco Dettori si era reso autore di una segnalazione proprio su via Carso: “Molti arbusti - così Dettori - insistono in area comunale e presentano delle oggettive criticità. È necessario un intervento massiccio sul verde pubblico”.

